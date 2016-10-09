Глава МИД Турции и госсекретарь США провели телефонный разговор

Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, который находится в Бангкоке для участия в работе Саммита Диалога по сотрудничеству в Азии (ДСА), провел телефонный разговор с госсекретарем США Джоном Керри.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Anadolu.

Согласно информации, полученной из диписточников, телефонный разговор состоялся по инициативе американской стороны.

В ходе переговоров стороны обсудили пути скорейшего достижения политического решения сирийского кризиса.

Чавушоглу и Керри также обсудили график запланированных на предстоящий период встреч по сирийскому вопросу.