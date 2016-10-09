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    Глава МИД Турции и госсекретарь США провели телефонный разговор

    Телефонный разговор состоялся по инициативе американской стороны

    Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, который находится в Бангкоке для участия в работе Саммита Диалога по сотрудничеству в Азии (ДСА), провел телефонный разговор с госсекретарем США Джоном Керри.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Anadolu.

    Согласно информации, полученной из диписточников, телефонный разговор состоялся по инициативе американской стороны.

    В ходе переговоров стороны обсудили пути скорейшего достижения политического решения сирийского кризиса.

    Чавушоглу и Керри также обсудили график запланированных на предстоящий период встреч по сирийскому вопросу.

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