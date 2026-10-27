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    Глава МИД Словакии предложил Братиславу для переговоров по Украине

    Другие страны
    • 27 октября, 2026
    • 12:58
    Глава МИД Словакии предложил Братиславу для переговоров по Украине

    Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар предложил Братиславу в качестве площадки для подготовительных заседаний в рамках урегулирования конфликта в Украине.

    Как передает Report, об этом он сообщил в Facebook по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Москве.

    "Словакия активно поддерживает все мирные переговоры. На встрече в Москве я предложил Братиславу в качестве места, где при необходимости можно было бы организовать подготовительные встречи на более низком уровне. Сергей Лавров назвал этот вариант приемлемой альтернативой", - написал он.

    Бланар отметил, что стороны подробно обсудили войну в Украине. Он подчеркнул, что правительство Словакии выступает за соблюдение международного права и с самого начала призывает к дипломатическому, а не военному решению конфликта.

    По его словам, Лавров также рассказал о реализованных и запланированных мирных инициативах, а также о позиции России в их рамках.

    Кроме того, стороны обсудили энергетическое сотрудничество. Бланар сообщил, что российский министр подтвердил готовность Москвы продолжать выполнять согласованные контракты.

    Глава словацкого МИД подчеркнул, что диалог остается основным инструментом дипломатии, а отношения между Словакией и Россией будут прагматичными и конструктивными. Он также заявил о намерении Братиславы развивать сотрудничество с Москвой в сферах, не затронутых санкциями.

    Юрай Бланар Сергей Лавров Российско-украинский конфликт Словакия
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