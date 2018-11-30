Глава МИД Словакии подал в отставку

Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ Глава МИД Словакии Мирослав Лайчак подал в отставку после отказа словацкого парламента присоединиться к миграционному договору ООН, сообщает Report cо ссылкой на Anadolu.

Против присоединения к миграционному договору ООН проголосовали 90 из 150 депутатов парламента Словакии.

Лайчак был председателем Генассамблеи ООН, на которой был принят миграционный договор.

Ранее Лайчак заявил, что подаст в отставку, если Словакия не присоединиться к миграционному договору ООН.

В ближайшее время глава МИД встретится с премьер-министром и президентом Словакии. После этого последует официальное заявление об уходе Лайчака со своего поста.

ООН планирует принять "Всемирный пакт за регулируемую миграцию" в декабре 2018 года на конференции в Марокко. Документ содержит ряд мер, не обязательных к исполнению. Ранее США, Венгрия и Австрия также заявили, что не присоединятся к договору.