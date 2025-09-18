Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война
    Глава МИД Сирии посетит Вашингтон для переговоров о снятии санкций

    Другие страны
    • 18 сентября, 2025
    • 07:07
    Глава МИД Сирии посетит Вашингтон для переговоров о снятии санкций

    Министр иностранных дел Сирии Асаад аш-Шейбани в четверг прибудет в Вашингтон для переговоров в Конгрессе США о полном снятии оставшихся санкций против Дамаска.

    Как сообщает Report со ссылкой на Axios, это станет первым визитом сирийского главы внешнеполитического ведомства в американскую столицу за более чем четверть века.

    Ожидается, что аш-Шейбани встретится с рядом сенаторов, в том числе Линдси Грэмом, чтобы обсудить возможную отмену "закона Цезаря", введенного в 2020 году против режима Башара Асада. Для поддержки этого шага Грэм потребовал от Сирии присоединиться к международной коалиции против ИГИЛ и продвигаться к заключению нового соглашения о безопасности с Израилем.

    В пятницу министр должен провести переговоры с госсекретарем США Марко Рубио.

    По данным источников, визит в Вашингтон стал продолжением переговоров аш-Шейбани с министром стратегических дел Израиля Роном Дермером, прошедших в Лондоне при посредничестве американского спецпосланника Тома Барака. На встрече обсуждалось израильское предложение по новому соглашению о безопасности.

