Глава МИД Сирии посетит Россию на следующей неделе

Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ Глава МИД Сирии Валид Муаллем на следующей неделе посетит Россию и встретится с российским коллегой Сергеем Лавровым.

Как сообщает Report, об этом сообщил РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и Северной Африке, замглавы МИД Михаил Богданов.

"Сейчас мы ждём подтверждения, на следующей неделе мы рассчитываем, что будут очень плодотворные и углубленные у наших двух министров консультации", - сказал он.

По словам Богданова, в ходе встречи будут обсуждаться итоги и перспективы "дальнейшей нашей общей работы на двух основных направлениях - борьба с терроризмом и продвижение политического процесса на основе Женевского коммюнике от 30 июня 2012 года и венских договорённостей".