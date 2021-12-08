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Глава МИД Швейцарии стал президентом на 2022 год

Глава МИД Швейцарии стал президентом на 2022 год Министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис, представляющий в правительстве правоцентристcкую "Свободную демократическую партию. Либералы", избран президентом страны на 2022 год.
Другие страны
8 декабря 2021 г. 15:58
Глава МИД Швейцарии стал президентом на 2022 год

Министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис, представляющий в правительстве правоцентристcкую "Свободную демократическую партию. Либералы", избран президентом страны на 2022 год.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, выборы состоялись в среду на совместном заседании двух палат Федерального собрания (парламента). Президентские полномочия он будет исполнять, оставаясь главой внешнеполитического ведомства.

Кассис с 2007 по 2017 год - депутат Национального совета - нижней палаты швейцарского парламента от Свободной демократической партии. 1 ноября 2017 года вступил в должность члена Федерального совета, где возглавил Федеральный департамент (министерство) иностранных дел. С 1 января по 31 декабря 2021 года является вице-президентом страны.

Должность президента в Швейцарии поочередно занимают члены Федерального совета (правительства), состоящего из семи министров.

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Версия на азербайджанском языке İsveçrənin XİN rəhbəri ölkənin 2022-ci il üçün prezidenti seçilib
Версия на английском языке Swiss foreign minister becomes president for 2022

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