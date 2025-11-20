Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет

    Глава МИД Швеции: Я бы хотела увидеть 100 санкционных пакетов в отношении РФ

    Другие страны
    • 20 ноября, 2025
    • 10:04
    Глава МИД Швеции: Я бы хотела увидеть 100 санкционных пакетов в отношении РФ

    Министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард охарактеризовала как "слухи" сообщения о новом мирном плане США по Украине.

    Как передает Report, об этом она заявила изданию Politico.

    "Как только появляются слухи о каких-либо ведущихся переговорах, люди теряют концентрацию. До сих пор это не принесло нам результата. Поэтому я считаю, что моя задача состоит в том, чтобы гарантировать, чтобы [западные] страны продолжали наращивать давление на Россию и увеличивать поддержку Украины, потому что это реально может увеличить шансы на перемирие", - сказала она.

    По ее словам, страны ЕС могли бы ввести дополнительные санкции против судов, которые якобы перевозят российскую нефть, а также увеличить давление на российские компании. Она призвала страны Запада продолжать оказывать давление на Россию, признавшись, что хотела бы, чтобы против этой страны "100 пакетов" санкций.

    İsveçin XİN başçısı: Rusiyaya qarşı 100 sanksiya paketi görmək istərdim

    Последние новости

    11:32

    В Сабирабаде проходит региональная конференция по проблеме политизации религии

    Религия
    11:29

    С 24 ноября в Армении начнется зимний призыв и демобилизация

    В регионе
    11:14

    Премьер Австралии: Турция примет в следующем году климатический саммит COP31

    В регионе
    11:09

    В Армении арестованы трое граждан за ввоз крупной партии наркотиков

    В регионе
    11:08

    В Астаре арестован водитель за вождение в состоянии наркотического опьянения

    Происшествия
    11:07

    В ММ продолжается обсуждение бюджетного пакета на 2026 год

    Милли Меджлис
    11:01

    Посольство Украины открыло онлайн-книгу соболезнований по погибшим в Тернополе

    Внешняя политика
    11:01

    Румыния увеличила импорт нефти из Азербайджана на 48%

    Энергетика
    10:57

    Президент Кении: Баку и Найроби нацелены на рост инвестиций

    Внешняя политика
    Лента новостей