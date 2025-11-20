Глава МИД Швеции: Я бы хотела увидеть 100 санкционных пакетов в отношении РФ

Министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард охарактеризовала как "слухи" сообщения о новом мирном плане США по Украине.

Как передает Report, об этом она заявила изданию Politico.

"Как только появляются слухи о каких-либо ведущихся переговорах, люди теряют концентрацию. До сих пор это не принесло нам результата. Поэтому я считаю, что моя задача состоит в том, чтобы гарантировать, чтобы [западные] страны продолжали наращивать давление на Россию и увеличивать поддержку Украины, потому что это реально может увеличить шансы на перемирие", - сказала она.

По ее словам, страны ЕС могли бы ввести дополнительные санкции против судов, которые якобы перевозят российскую нефть, а также увеличить давление на российские компании. Она призвала страны Запада продолжать оказывать давление на Россию, признавшись, что хотела бы, чтобы против этой страны "100 пакетов" санкций.