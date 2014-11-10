Глава МИД Румынии ушел в отставку после массовых митингов в стране

Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ Глава МИД Румынии Титус Корлатеан ушел в отставку после того как тысячи людей по всей стране приняли участие в митинге в поддержку соотечественников, живущих за рубежом, которым не позволили проголосовать в первом туре президентских выборов 2 ноября. Как сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости, Т. Корлатеан получил указания от премьер-министра Виктора Понта организовать гладкое прохождение второго тура выборов, назначенных на 16 ноября. В противном случае Корлатеан мог лишиться своей должности.

Граждане Румынии, проживающие в других странах и планировавшие проголосовать в посольствах, жаловались на большие очереди, в то время как в некоторых избирательных участках закончились документы, которые необходимо подписать перед тем, как бросить бюллетень в урну. Посольство Румынии в Париже было вынуждено вызвать полицию из-за растущего недовольства среди голосующих.

Первый тур президентских выборов прошел в Румынии 2 ноября. На пост нового главы государства баллотировались 14 кандидатов, один из которых сменит нынешнего президента Траяна Бэсеску, находящегося у власти с 20 декабря 2004 года. После подсчета практически 100% бюллетеней глава румынского правительства Виктор Понта набрал 40,3%, а его соперник, мэр города Сибиу Клаус Йоханнис — 30,4% голосов. Второй тур выборов назначен на 16 ноября.