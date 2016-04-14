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    Глава МИД России заявил о желании восстановить отношения с США

    Лавров: Россия не стремится к противостоянию с США

    Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/ Москва надеется восстановить отношения с Вашингтоном и не стремится к противостоянию. Как сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс", об  этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, выступая с лекцией в стенах монгольского внешнеполитического ведомства.

    "Россия не стремится к противостоянию с США, ровно как с НАТО или Евросоюзом, и никогда не была инициатором такого противостояния. Очевидно, что конфронтационный настрой только тормозит усилия по восстановлению оптимального вектора мирового развития", - заявил Лавров. 

    Москва, по словам министра, рассчитывает, что "российско-американские связи со временем вернутся в нормальную траекторию; сделать это можно исключительно на основе взаимоуважения и баланса интересов".

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