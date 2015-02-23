В Совбезе ООН состоятся дебаты по случаю 70-летия Победы

Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ Совет Безопасности ООН в понедельник проведет открытые дебаты, которые приурочены к 70-летию Победы над фашизмом, сообщает Report на ТАСС.

Заседание высокого уровня на тему "Поддержание международного мира и безопасности: уроки истории, подтверждение приверженности принципам и целям Устава ООН", проводится по инициативе председательствующего в СБ Китая и обещает стать главным событием начала года в стенах штаб-квартиры Организации Объединенных Наций. Вести дебаты будет глава МИД КНР Ван И. Первым слово будет дано генеральному секретарю ООН Пан Ги Муну.

В них также примет участие министр иностранных дел России Сергей Лавров.