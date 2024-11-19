Глава МИД Польши пригрозил закрыть оставшиеся в стране консульства РФ

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский пригрозил закрыть оставшиеся в стране российские консульские представительства.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский пригрозил закрыть оставшиеся в стране российские консульские представительства.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, его слова приводит агентство Reuters.

"Я закрыл консульство [РФ] в Познани. Если они не остановятся, мы закроем оставшиеся", - сказал он журналистам после встречи глав МИД европейских стран в формате "Веймарский треугольник плюс" в Варшаве.

Напомним, что 24 октября пресс-секретарь польского внешнеполитического ведомства Павел Вроньский заявил, что десять сотрудников генерального консульства России в Познани должны будут покинуть Польшу. Посол России в Польше Сергей Андреев сообщил, что польские власти дали срок на закрытие генерального консульства России в Познани до полуночи 30 ноября. Дипломат отметил, что в посольстве уже получили ноту МИД Польши о сроках закрытия.