    Глава МИД: Париж призывает к справедливому и прочному миру в Украине

    • 20 ноября, 2025
    • 14:12
    Глава МИД: Париж призывает к справедливому и прочному миру в Украине

    Франция выступает за справедливый мир в Украине.

    Как сообщает европейское бюро Report, об этом перед началом Совета по иностранным делам заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро.

    "Что касается Украины, то мы хотим мира. Мы хотим справедливого мира, уважающего суверенитет каждого. Мы хотим прочного мира, сопровождаемого необходимыми гарантиями, чтобы предотвратить любую новую агрессию со стороны России...Мир в Украине должен быть справедливым, а не капитуляцией. Мир должен начинаться с прекращения огня на линии соприкосновения, что позволит начать переговоры по вопросу территорий и гарантий безопасности…И мы видим, что сегодня именно Россия является препятствием на пути к миру", - заявил он журналистам.

    Барро заявил о солидарности с Польшей из-за взрывов на железной дороге и выразил уверенность в том, что расследование установит ответственность России за произошедшее.

    Министр также выразил надежду, что решение о "репарационном кредите" для Украины будет одобрено до конца года, так же как и подготовка 20-го пакета санкций против РФ и мер по противодействию "теневому флоту".

    "Напомню, что сегодня вступают в силу решения о санкциях США в отношении двух крупнейших нефтяных компаний РФ - "Лукойл" и "Роснефть"", - добавил он.

    XİN rəhbəri: Paris Ukraynada ədalətli və davamlı sülhə çağırır

