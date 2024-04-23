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Глава МИД Нигера обсудил с послом США вывод американских войск из страны

Глава МИД Нигера обсудил с послом США вывод американских войск из страны Министр иностранных дел, сотрудничества и по делам нигерцев за рубежом Бакари Яу Сангаре провел встречу с послом США в Нигере Катлин Фицгиббон. Стороны обсудили детали вывода американских войск из страны.
Другие страны
23 апреля 2024 г. 22:44
Глава МИД Нигера обсудил с послом США вывод американских войск из страны

Министр иностранных дел, сотрудничества и по делам нигерцев за рубежом Бакари Яу Сангаре провел встречу с послом США в Нигере Катлин Фицгиббон. Стороны обсудили детали вывода американских войск из страны.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал RTN.

С присутствовавшей на встрече главой миссии Агентства по международному развитию США Мэрайей Бэррон глава МИД Нигера обсудил двустороннее сотрудничество и перспективы подписания нового соглашения взамен действующего, которое истекает в сентябре.

В воскресенье тысячи граждан Нигера вышли на демонстрацию в городе Агадес с требованием скорейшего вывода американского контингента после денонсации нигерскими властями соглашения о военном сотрудничестве с Вашингтоном.

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Версия на азербайджанском языке Nigerin XİN rəhbəri ABŞ səfiri ilə Amerika qoşunlarının ölkədən çıxarılmasını müzakirə edib

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