Глава МИД Нигера обсудил с послом США вывод американских войск из страны

Министр иностранных дел, сотрудничества и по делам нигерцев за рубежом Бакари Яу Сангаре провел встречу с послом США в Нигере Катлин Фицгиббон. Стороны обсудили детали вывода американских войск из страны.

Министр иностранных дел, сотрудничества и по делам нигерцев за рубежом Бакари Яу Сангаре провел встречу с послом США в Нигере Катлин Фицгиббон. Стороны обсудили детали вывода американских войск из страны.

Как передает Report , об этом сообщил телеканал RTN.

С присутствовавшей на встрече главой миссии Агентства по международному развитию США Мэрайей Бэррон глава МИД Нигера обсудил двустороннее сотрудничество и перспективы подписания нового соглашения взамен действующего, которое истекает в сентябре.

В воскресенье тысячи граждан Нигера вышли на демонстрацию в городе Агадес с требованием скорейшего вывода американского контингента после денонсации нигерскими властями соглашения о военном сотрудничестве с Вашингтоном.