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    Глава МИД Нидерландов, солгавший о встрече с Путиным, ушел в отставку

    Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ Глава МИД Нидерландов Халбе Зейлстра подал в отставку из-за лжи о встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в 2006 году.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, о своем решении министр объявил во вторник в ходе дебатов в национальном парламенте.

    Свой поступок он назвал "самой большой ошибкой в политической карьере" и подчеркнул, что Нидерланды заслуживают министра иностранных дел, "которому можно полностью доверять".

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