Глава МИД Нидерландов, солгавший о встрече с Путиным, ушел в отставку

Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ Глава МИД Нидерландов Халбе Зейлстра подал в отставку из-за лжи о встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в 2006 году.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, о своем решении министр объявил во вторник в ходе дебатов в национальном парламенте.

Свой поступок он назвал "самой большой ошибкой в политической карьере" и подчеркнул, что Нидерланды заслуживают министра иностранных дел, "которому можно полностью доверять".