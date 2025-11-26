Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА
    Глава МИД Латвии прибыла в Киев с визитом поддержки

    Другие страны
    • 26 ноября, 2025
    • 12:31
    Глава МИД Латвии прибыла в Киев с визитом поддержки

    Министр иностранных дел Латвии Байба Браже прибыла в Киев.

    Как передает Report, об этом Браже написала на своей странице в соцсети Х.

    На киевском вокзале ее встретил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

    "Прибыла в Киев, чтобы поддержать наших украинских друзей в их стремлении к прочному мирному будущему в Европе. Спасибо, Андрей Сибига за теплый прием! Правительство Латвии и все общество страны поддерживает Украину", - написала она.

