Глава МИД Латвии прибыла в Киев с визитом поддержки

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже прибыла в Киев.

Как передает Report, об этом Браже написала на своей странице в соцсети Х.

На киевском вокзале ее встретил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

"Прибыла в Киев, чтобы поддержать наших украинских друзей в их стремлении к прочному мирному будущему в Европе. Спасибо, Андрей Сибига за теплый прием! Правительство Латвии и все общество страны поддерживает Украину", - написала она.