Глава МИД Латвии прибыла в Киев с визитом поддержки
- 26 ноября, 2025
- 12:31
Министр иностранных дел Латвии Байба Браже прибыла в Киев.
Как передает Report, об этом Браже написала на своей странице в соцсети Х.
На киевском вокзале ее встретил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.
"Прибыла в Киев, чтобы поддержать наших украинских друзей в их стремлении к прочному мирному будущему в Европе. Спасибо, Андрей Сибига за теплый прием! Правительство Латвии и все общество страны поддерживает Украину", - написала она.
Arrived in Kyiv to engage and support our Ukrainian friends in pursuit of lasting peaceful European future. Thank you, @andrii_sybiha , for your warm welcome!— Baiba Braže (@Braze_Baiba) November 26, 2025
The Latvian government and the whole of Latvian society #StandWithUkraine. 🇺🇦🇱🇻 pic.twitter.com/So7yFrioMk
