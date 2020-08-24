Глава МИД Китая впервые в 2020 году посетит Евросоюз

Член Госсовета, министр иностранных дел Китая Ван И с 25 августа по 1 сентября впервые в текущем году посетит с официальным визитом пять стран Евросоюза

Член Госсовета, министр иностранных дел Китая Ван И с 25 августа по 1 сентября впервые в текущем году посетит с официальным визитом пять стран Евросоюза.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

"Ван И посетит с официальным визитом Италию, Нидерланды, Норвегию, Францию и ФРГ по приглашению глав внешнеполитических ведомств этих государств, - рассказал он на регулярном брифинге. - Это первая поездка главы МИД Китая в Европу с начала пандемии нового коронавируса".

По словам дипломата, КНР и государства ЕС поддерживают постоянные контакты на высшем уровне, "способствуя реализации эффективных мер по противодействию пандемии". Чжао Лицзянь подчеркнул, что за последние месяцы китайско-европейские связи всеобъемлющего стратегического взаимодействия "стали еще более насыщенными".