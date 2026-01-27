Глава МИД Казахстана сообщил о подготовке визита президента Израиля в Астану

Казахстан и Израиль обсуждают организацию визита президента Израиля Ицхака Герцога в Астану.

Как сообщает казахстанское бюро Report, об этом заявил министр иностранных дел Казахстана Ермек Кошербаев на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Израиля Гидеоном Сааром в Астане.

По словам Кошербаева, визит израильского министра подтверждает обоюдную заинтересованность сторон в дальнейшем укреплении казахстанско-израильских отношений. Он отметил, что Казахстан и Израиль связывают устойчивые торгово-экономические связи, а также активное сотрудничество в сферах науки, образования, инноваций и культурно-гуманитарного взаимодействия, основанного на общих ценностях.

"Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев придает особое значение системному и содержательному политическому диалогу с руководством Израиля, который способствует развитию многопланового сотрудничества между двумя государствами", - сказал министр.

Кошербаев также отметил, что переговоры с Гидеоном Сааром прошли в атмосфере традиционной дружбы и взаимного доверия. Особое внимание в ходе встречи было уделено вопросам увеличения объемов двусторонней торговли и расширения инвестиционного взаимодействия.