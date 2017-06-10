Глава МИД Катара назвал позитивными отношения с Ираном

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Баку. 10 июня. REPORT.AZ/ Катар расценивает диалог с Ираном как позитивный и стремится поддерживать его в будущем.

Как передает Report,об этом в интервью телеканалу RT Arabic заявил глава МИД Катара Мухаммад бен Абдуррахман Аль Тани.

"Что касается наших отношений с Ираном, то все хотят позитивных отношений с Ираном, Иран — это сосед. Есть некоторые споры и опасения у всех стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, но стратегический выбор всех стран совета был вести диалог с Ираном… и мы в государстве Катар поддерживаем эти усилия", - заявил министр.

Напомним, что в понедельник Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ и Египет объявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Позже к решению присоединился ряд других арабских государств.