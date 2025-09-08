ЧМ-2026 Казахстан Турция Ильхам Алиев российско-украинская война
    Глава МИД Израиля заявил, что страна приняла предложение о прекращении огня в Газе

    08 сентября, 2025
    15:34
    Глава МИД Израиля заявил, что страна приняла предложение о прекращении огня в Газе

    Израиль принял предложение о прекращении огня в Газе, выдвинутое президентом США Дональдом Трампом.

    Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом заявил в понедельник израильский министр иностранных дел Гидеон Саар, выступая на совместной пресс-конференции со своим венгерским коллегой Петером Сийярто в Будапеште.

    Саар сообщил, что Израиль готов принять полноценное соглашение о завершении войны, которое предусматривает освобождение заложников и разоружение палестинского движения ХАМАС.

    В свою очередь, израильские СМИ сообщают, что новая позиция Израиля по поводу сделки с ХАМАС отклоняется от принципов, на которых ранее настаивал премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.

    СМИ сообщают, что теперь предложение предусматривает, что Израиль сначала объявит о начале шестимесячного процесса "завершения войны". Ранее на это Нетаньяху категорически не соглашался до выполнения всех условий, среди которых фигурировали полное разоружение ХАМАС, немедленное освобождение всех заложников и создание альтернативного правительства в секторе Газа.

    Лента новостей