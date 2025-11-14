Глава МИД Израиля планирует скоро посетить Казахстан

Глава МИД Израиля Гидеон Саар сообщил, что планирует в скором времени посетить Казахстан.

Как передает Report, об этом он написал в соцсети "Х".

По его словам, во время переговоров с министром иностранных дел Казахстана Ермеком Кошербаевым были обсуждены возможности сотрудничества в сферах водных ресурсов, сельского хозяйства и технологий, а также возобновление прямых авиарейсов между странами.

"С нетерпением жду возможности посетить Казахстан в скором времени и пригласил моего коллегу с визитом в Израиль. Это важный шаг на пути к большей стабильности и процветанию в Центральной Азии и на Ближнем Востоке. Вместе мы построим лучшее и более мирное будущее для наших стран!", - написал он.

Саар также поздравил Казахстан с историческим решением присоединиться к Авраамовым соглашениям, достигнутым при посредничестве президента США.

По его словам, присоединение к соглашениям открывает новые возможности для укрепления экономического сотрудничества и продвижения межрелигиозной толерантности между странами. Глава израильского МИД подчеркнул, что совместные усилия Израиля и Казахстана направлены на развитие стабильности и процветание в регионе.