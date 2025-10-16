Глава МИД Израиля: ХАМАС не вернул тела 19 заложников

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар заявил, что палестинское движение ХАМАС нарушает достигнутые соглашения, не возвращая тела 19 погибших заложников.

Как передает Report, его слова приводит агентство ANSA.

"ХАМАС должен отдать нам последние 19 тел. Немедленно, мы настаиваем на этом, не через неделю или месяц, а сейчас. Это нарушение соглашения", - сказал он на конференции "Средиземноморские диалоги" (MED) в Неаполе, где поделился своими опасениями с хозяином форума - итальянским коллегой Антонио Таяни.

Он также допустил открытие КПП "Рафах" на границе Египта и сектора Газа 19 октября. Погранпункт будет с высокой вероятностью открыт в это воскресенье. Мы проводим всю подготовительную работу", - добавил Саар.

Утром 13 октября палестинское радикальное движение ХАМАС и его союзники, согласно договоренностям о мирном урегулировании в Газе, освободили 20 израильских заложников, остававшихся по прошествии двух лет в анклаве. Движение также передало в общей сложности 10 тел погибших заложников.