Глава МИД: Израиль будет проверять всю гуманитарную помощь для сектора Газа

Израиль продолжит проверять всю гуманитарную помощь, направляемую в сектор Газа, по соображениям безопасности.

Израиль продолжит проверять всю гуманитарную помощь, направляемую в сектор Газа, по соображениям безопасности.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр иностранных дел страны Эли Коэн.

"Израиль продолжит действовать в соответствии с международным правом, но будет проверять всю гуманитарную помощь Газе по соображениям безопасности", - сказал он.

По мнению Коэна, "Совет Безопасности ООН принял верное решение, призвав убедиться, что ООН выполняет свои обязанности по наведению порядка в передаче гуманитарной помощи в сектор Газа и обеспечении ее доставки по назначению, а не в руки ХАМАС".

"Израиль продолжит войну до освобождения всех похищенных и ликвидации ХАМАС в секторе Газа", - добавил глава МИД страны.