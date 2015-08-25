​Глава МИД Италии: Европа может потерять контроль над мигрантами

Баку. 25 Августа. REPORT.AZ/ Глава МИД Италии Паоло Джентилони призвал все государства-члены ЕС срочно включиться в решение резко обострившейся в последнее время миграционной проблемы, передает Report.

"Либо Европа возьмет на свои плечи разрешение этой чрезвычайной ситуации, либо она действительно рискует потерять контроль над иммиграцией", - сказал итальянский министр иностранных дел.

В данном контексте Джентилони напомнил о "сопротивлении и эгоизме", которые проявляются в некоторых европейских странах, когда в рамках Евросоюза обсуждался вопрос о квотах по перераспределению беженцев между государствами ЕС.

"Необходимо понять: если сегодня чрезвычайная ситуация сложилась в Греции или в Италии или в Сербии, то завтра она может коснуться Польши или какой-то другой страны", - отметил Паоло Джентилони.