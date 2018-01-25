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    Глава МИД Испании потерял сознание во время дебатов в Давосе - ВИДЕО

    Глава внешнеполитического ведомства сопровождает на ВЭФ короля Испании Филиппа VI© AFP 2018/ Javier Soriano

    Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел и сотрудничества Испании Альфонсо Дастис Кеседо упал в обморок во время дебатов на полях Всемирного экономического форума (ВЭФ) в швейцарском Давосе, передает Report со ссылкой на ТАСС.

    Глава внешнеполитического ведомства сопровождает на ВЭФ короля Испании Филиппа VI. Инцидент произошел накануне, когда в ходе коллоквиума о социальной сплоченности 62-летний министр потерял сознание. Монарх и другие участники дебатов поднялись со своих мест, чтобы помочь дипломату. Ему расстегнули рубашку и сняли галстук.

    После прибытия врача министра доставили в медпункт.

    Хотя состояние дипломата вскоре улучшилось, он не смог сопроводить короля на некоторых последующих встречах.

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