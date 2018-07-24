Глава МИД Ирана заявил, что Тегеран не впечатлен угрозами Трампа

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Баку. 24 июля. REPORT.AZ/ Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил в понедельник, что республика на протяжении своей истории получала и более серьезные угрозы, чем те, что недавно озвучил президент США Дональд Трамп.

Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Мы не впечатлены, мир слышал еще более жесткие угрозы несколько месяцев назад. И иранцы слышали их в течение сорока лет - хотя угрозы были облечены в более культурную форму, - написал глава внешнеполитического ведомства в Twitter. - Нашей стране несколько тысячелетий. Мы видели, как рушатся империи, в том числе и наша собственная".