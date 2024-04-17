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Глава МИД Ирана: Удары по территории Израиля изменили баланс сил на Ближнем Востоке

Глава МИД Ирана: Удары по территории Израиля изменили баланс сил на Ближнем Востоке Тегеран считает, что удары беспилотниками и ракетами по территории Израиля в ночь на 14 апреля "изменили баланс сил" в Ближневосточном регионе.
Другие страны
17 апреля 2024 г. 14:38
Глава МИД Ирана: Удары по территории Израиля изменили баланс сил на Ближнем Востоке

Тегеран считает, что удары беспилотниками и ракетами по территории Израиля в ночь на 14 апреля "изменили баланс сил" в Ближневосточном регионе.

Как передает Report со ссылкой на ИРНА, об этом заявил министр иностранных дел исламской республики Хосейн Амир Абдоллахиян.

"Несомненно, выполнение этого ценного и сложного военного действия, которое было осуществлено на основе признанного принципа законного самообороны и в соответствии с признанными международными законами и нормами, представило новое определение баланса сил в регионе Ближнего Востока", - заявил Абдоллахиян.

В ночь на 14 апреля Иран нанес удары по объектам в Израиле беспилотниками и ракетами, волна атаки длилась около пяти часов.

С израильской стороны отметили, что Армия обороны (ЦАХАЛ) перехватила 99% из порядка 300 иранских снарядов. Большинство пусков было осуществлено с территории Ирана, небольшое количество из Ирака и Йемена.

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Версия на английском языке Iranian Foreign Minister: Strikes on Israeli territory have changed balance of power in Middle East

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