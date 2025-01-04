Глава МИД: Иран готов к переговорам с Западом по ядерной программе

Иран по-прежнему готов без промедления возобновить с Западом конструктивный переговорный процесс по достижению соглашения по своей ядерной программе.

Иран по-прежнему готов без промедления возобновить с Западом конструктивный переговорный процесс по достижению соглашения по своей ядерной программе.

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил в интервью центральному телевидению Китая.

По его словам, Тегеран готов к переговорам по "той же самой, что и предыдущая формуле - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), то есть укрепление доверия в отношении ядерной программы Ирана в обмен на снятие санкций".

Министр подчеркнул, что Иран выполнил вою часть ядерной сделки, "но именно США решили выйти из нее без каких-либо причин или оправданий".

Арагчи сообщил, что с тремя европейские странами (Британия, Франция, Германия) первый раунд переговоров уже прошел, достигнута договоренность о проведении второго раунда в течение следующих двух недель.

Что касается США, то, по его мнению, новое правительство должно сформулировать свою собственную политику, и Иран "примет решение на ее основе".