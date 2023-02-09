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Глава МИД Ирака прибыл в Вашингтон

Глава МИД Ирака прибыл в Вашингтон Иракская делегация во главе с министром иностранных дел Фуадом Хусейном прибыла в четверг в Вашингтон, чтобы обсудить ряд экономических вопросов.
Другие страны
9 февраля 2023 г. 12:32
Глава МИД Ирака прибыл в Вашингтон

Иракская делегация во главе с министром иностранных дел Фуадом Хусейном прибыла в четверг в Вашингтон, чтобы обсудить ряд экономических вопросов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил официальный представитель МИД Ахмед ас-Сахаф.

Согласно распространенному заявлению, Хусейн рассчитывает "встретиться со своим американским коллегой Энтони Блинкеном, а также провести переговоры в составе делегации с американской стороной по поддержке денежно-кредитной политики Ирака". По информации МИД, вместе с министром в Вашингтон прибыли представители банковской структуры, чтобы обсудить вопросы финансовой поддержки в связи с нынешней ситуации на валютном рынке в Ираке.

Хусейн также "обсудит с высокопоставленными официальными лицами в Вашингтоне двусторонние отношения и пути их улучшения", - сообщил ас-Сахаф.

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