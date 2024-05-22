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Глава МИД Иордании назвал признание Палестины странами Европы важным шагом на пути к миру

Глава МИД Иордании назвал признание Палестины странами Европы важным шагом на пути к миру Министр иностранных дел Иордании Айман ас-Сафади поддержал решение Испании, Норвегии и Ирландии о признании Палестинского государства и назвал его важным шагом на пути к миру.
Другие страны
22 мая 2024 г. 16:47
Глава МИД Иордании назвал признание Палестины странами Европы важным шагом на пути к миру

Министр иностранных дел Иордании Айман ас-Сафади поддержал решение Испании, Норвегии и Ирландии о признании Палестинского государства и назвал его важным шагом на пути к миру.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующее заявление он опубликовал в соцсети "X".

Иордания ценит решение европейских стран и осуждает незаконные действия Израиля, отметил глава иорданского МИД.

В свою очередь министр национальной безопасности Израиля, лидер ультраправой партии "Еврейская сила" Итамар Бен-Гвир заявил, что его страна не допустит признания государственности Палестины, и призвал к усилению военного натиска на палестинских радикалов в секторе Газа, в том числе в городе Рафах на границе анклава с Египтом.

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Версия на английском языке Jordanian FM says Palestine’s recognition by European countries important step towards peace

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