Глава МИД: Греция выступает против перемещения палестинцев из Газы

Греция против перемещения населения из сектора Газа и считает, что предпосылкой мира в регионе является устойчивое решение палестинского вопроса.

Греция против перемещения населения из сектора Газа и считает, что предпосылкой мира в регионе является устойчивое решение палестинского вопроса.

Как передает Report, об этом заявил глава МИД Греции Йоргос Герапетритис после встречи в Аммане с вице-премьером, министром иностранных дел и по делам экспатриантов Иордании Айманом ас-Сафади.

Высказывания Герапетритиса распространила пресс-служба греческого внешнеполитического ведомства.

"Сценарии перемещения населения не могут считаться приемлемыми. Греция считает, что пришло время начать серьезную дискуссию о следующем дне, чтобы иметь возможность открыть политическую перспективу установления мира в регионе", - сказал греческий министр.

"С этой перспективы мы считаем, что роль Палестинской администрации будет важной и должна быть поддержана, поскольку Палестинская администрация является нашим единственным надежным собеседником", - пояснил он.