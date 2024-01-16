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Глава МИД: Греция выступает против перемещения палестинцев из Газы

Глава МИД: Греция выступает против перемещения палестинцев из Газы Греция против перемещения населения из сектора Газа и считает, что предпосылкой мира в регионе является устойчивое решение палестинского вопроса.
Другие страны
16 января 2024 г. 00:11
Глава МИД: Греция выступает против перемещения палестинцев из Газы

Греция против перемещения населения из сектора Газа и считает, что предпосылкой мира в регионе является устойчивое решение палестинского вопроса.

Как передает Report, об этом заявил глава МИД Греции Йоргос Герапетритис после встречи в Аммане с вице-премьером, министром иностранных дел и по делам экспатриантов Иордании Айманом ас-Сафади.

Высказывания Герапетритиса распространила пресс-служба греческого внешнеполитического ведомства.

"Сценарии перемещения населения не могут считаться приемлемыми. Греция считает, что пришло время начать серьезную дискуссию о следующем дне, чтобы иметь возможность открыть политическую перспективу установления мира в регионе", - сказал греческий министр.

"С этой перспективы мы считаем, что роль Палестинской администрации будет важной и должна быть поддержана, поскольку Палестинская администрация является нашим единственным надежным собеседником", - пояснил он.

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