Глава МИД Греции призвал ускорить создание нового экономического коридора IMEC

Греция и Индия должны ускорить создание нового экономического коридора Индия - Ближний Восток - Европа (India - Middle East - Europe Economic Corridor, IMEC), этому будет способствовать стратегический характер греко-индийских отношений.

Греция и Индия должны ускорить создание нового экономического коридора Индия - Ближний Восток - Европа (India - Middle East - Europe Economic Corridor, IMEC), этому будет способствовать стратегический характер греко-индийских отношений.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава МИД Греции Йоргос Герапетритис, выступая в Нью-Дели на международной политологической конференции Raisina Dialogue.

Он отметил, что греческие порты могут и должны быть воротами для этого коридора в Европу. "С древних времен стратегическое расположение Греции на перекрестке, где встречаются три континента, давало возможности для торговли и обмена знаниями", - сказал Герапетритис.

На полях саммита G20 в Нью-Дели Индия, США, Саудовская Аравия и Евросоюз договорились о создании транспортно-экономического коридора, соединяющего Индию с ближневосточными и европейскими странами. Проект предполагает строительство сети железных дорог и развитие портовой инфраструктуры. За счет этого участники проекта намерены увеличить пропускную способность маршрутов перевозки экспортных и транзитных грузов. Стороны подписали соответствующий меморандум о взаимопонимании. Согласно плану, коридор должен пойти из Индии в Европу через Объединенные Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию, Иорданию, Израиль и Грецию.