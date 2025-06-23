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Глава МИД: Германия против приостановки соглашения ЕС об ассоциации с Израилем

Глава МИД: Германия против приостановки соглашения ЕС об ассоциации с Израилем Министр: Германия против приостановки соглашения ЕС об ассоциации с Израилем
Другие страны
23 июня 2025 г. 14:46
Глава МИД: Германия против приостановки соглашения ЕС об ассоциации с Израилем

Германия не придерживается мнения, что соглашение об ассоциации Европейского союза с Израилем должно быть приостановлено.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом перед началом встречи министров иностранных дел ЕС в Брюсселе заявил журналистам глава федерального внешнеполитического ведомства Германии Йоханн Вадефуль.

"Гуманитарная ситуация в секторе Газа по-прежнему неприемлема, она должна быть разрешена. Но независимо от этого, Германия не придерживается мнения, что соглашение об ассоциации Европейского союза с Израилем должно быть приостановлено. Нам нужны хорошие отношения с Израилем. Израиль - это демократия. Демократическое правовое государство на Ближнем Востоке, с которым Германия, конечно, особым образом связана. И я советую не вести дальнейших формальных дискуссий по этому поводу", - заявил Вадефуль, добавив, что соглашение об ассоциации нужно Европе, и его никоим образом не надо ставить под сомнение.

При этом он подчеркнул, что ЕС ведет переговоры с Израилем о ситуации в Газе, чтобы гуманитарная помощь доходила до нуждающихся в ней.

Глава внешнеполитического ведомства также рассказал об переговорах в Женеве с Ираном, где он выступал в составе Е3 (Франция, Германия и Великобритания).

"Мы ясно дали понять иранской стороне, что Европа не только считает недопустимым для Ирана иметь ядерное оружие, но наличие баллистических ракет - пряма угроза для мира и стабильности в мире. Также условием для урегулирования конфликта является готовность Ирана вести прямые переговоры с США", - сказал министр.

По его мнению, то эта неделя будет решающей для безопасности в Европе и мире: "Сегодня на Совете министров иностранных дел, затем на саммите НАТО и позже на Европейском совете мы должны внести вклад в то, чтобы мир вновь стал безопаснее".

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