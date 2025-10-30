Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет

    Глава МИД Германии в Дамаске заявил о готовности страны участвовать в восстановлении Сирии

    Другие страны
    • 30 октября, 2025
    • 18:55
    Глава МИД Германии в Дамаске заявил о готовности страны участвовать в восстановлении Сирии

    Президент Сирии Ахмад аш-Шара принял в Дамаске федерального министра иностранных дел Германии Йоханна Вадефуля.

    Как передает Report со ссылкой на агентство Sana, стороны обсудили пути укрепления двусторонних отношений между Сирией и ФРГ, подчеркнув важность создания сирийско-германского делового совета для расширения экономического и инвестиционного сотрудничества.

    Немецкая сторона выразила поддержку единству и суверенитету Сирии, а также готовность участвовать в восстановлении страны, поддержке местных проектов для развития страны.

    Кроме того, стороны рассмотрели возможности взаимодействия в сферах образования, инвестиций и инфраструктуры.

    Обсуждались вопросы международной безопасности, обмен опытом в ряде направлений, а также положение сирийской диаспоры в Германии и возможные шаги по улучшению условий для сирийских беженцев.

    Отметим, это первый визит министра иностранных дел Германии в Дамаск при действующем правительстве, что расценивается как важный шаг к восстановлению диалога и укреплению мостов сотрудничества между двумя странами.

    Сирия Германия Ахмед аш-Шараа Йоханн Вадефуль визит

    Последние новости

    19:26

    Зеленский подписал законы о продлении военного положения и мобилизации

    В регионе
    19:20

    Зеленский и Файон обсудили сотрудничество в рамках программы PURL

    В регионе
    19:16

    ЕС отмечает 40 лет Шенгена бесплатными билетами для молодежи

    Другие страны
    19:06
    Фото

    Азербайджанские паралимпийцы взяли еще два золота на турнире по бочче в Актау

    Индивидуальные
    19:06

    ХАМАС вернул останки двух израильских пленных - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    19:00
    Фото

    В селе Хыдырлы прошла акция по посадке деревьев, посвященная 5-летию Победы

    Экология
    18:55
    Фото

    Глава МИД Германии в Дамаске заявил о готовности страны участвовать в восстановлении Сирии

    Другие страны
    18:53
    Фото

    НАТО и Азербайджан обсудили сотрудничество в сфере разминирования

    Внешняя политика
    18:50

    Мерц поддержал решение Турции о приобретении истребителей Eurofighter

    Другие страны
    Лента новостей