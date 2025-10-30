Глава МИД Германии в Дамаске заявил о готовности страны участвовать в восстановлении Сирии

Президент Сирии Ахмад аш-Шара принял в Дамаске федерального министра иностранных дел Германии Йоханна Вадефуля.

Как передает Report со ссылкой на агентство Sana, стороны обсудили пути укрепления двусторонних отношений между Сирией и ФРГ, подчеркнув важность создания сирийско-германского делового совета для расширения экономического и инвестиционного сотрудничества.

Немецкая сторона выразила поддержку единству и суверенитету Сирии, а также готовность участвовать в восстановлении страны, поддержке местных проектов для развития страны.

Кроме того, стороны рассмотрели возможности взаимодействия в сферах образования, инвестиций и инфраструктуры.

Обсуждались вопросы международной безопасности, обмен опытом в ряде направлений, а также положение сирийской диаспоры в Германии и возможные шаги по улучшению условий для сирийских беженцев.

Отметим, это первый визит министра иностранных дел Германии в Дамаск при действующем правительстве, что расценивается как важный шаг к восстановлению диалога и укреплению мостов сотрудничества между двумя странами.