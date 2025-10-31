Глава МИД Германии призвал Израиль и "Хезболлах" соблюдать режим прекращения огня

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль призвал Израиль и "Хезболлах" соблюдать режим прекращения огня.

Об этом сообщает Report со ссылкой на DPA.

"Для меня главное, чтобы обе стороны соблюдали режим прекращения огня, и я могу лишь настоятельно призвать их к этому", - сказал Вадефуль в ходе визита в Ливан..

Он отметил, что "Хезболлах" должен сложить оружие, а правительство Ливана - обеспечить надежный, прозрачный и быстрый процесс разоружения движения.

По словам министра, важнейшим условием соблюдения перемирия является вывод израильской армии с юга Ливана и сохранение суверенитета страны. Вадефуль подчеркнул, что, несмотря на интересы безопасности Израиля на севере, Тель-Авив должен предоставить ливанскому государству и его армии возможность восстановить контроль над югом страны.

"Только так можно достичь прочного мира", - отметил министр, добавив, что в долгосрочной перспективе вопрос о границе между Ливаном и Израилем необходимо урегулировать путем переговоров.

Кроме того, глава внешнеполитического ведомства ФРГ сообщил, что намерен отстаивать в ЕС идею продления миссии Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ), мандат которой истекает в 2026 году.

"Стабильность в этом регионе является необходимым условием безопасности и стабильности в Европе и в Германии", - подчеркнул Вадефуль. По его словам, правительство ФРГ уже рассматривает период после завершения мандата ВСООНЛ.