İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 Neokolonializm
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 Neokolonializm

    Almaniyanın XİN başçısı İsrail və "Hizbullah"ı atəşkəsə riayət etməyə çağırıb

    Digər ölkələr
    • 31 oktyabr, 2025
    • 21:25
    Almaniyanın XİN başçısı İsrail və Hizbullahı atəşkəsə riayət etməyə çağırıb

    Almaniyanın xarici işlər naziri Yohann Vadeful İsrail və "Hizbullah"ı atəşkəsə riayət etməyə çağırıb.

    Bu barədə "Report" DPA-ya istinadən xəbər verir.

    "Mənim üçün ən vacib şey hər iki tərəfin atəşkəsə riayət etməsidir və mən onları yalnız buna çağıra bilərəm", - Vadeful Livana səfəri zamanı bildirib.

    O qeyd edib ki, "Hizbullah" silahı yerə qoymalı, Livan hökuməti hərəkatın tərksilahı üçün etibarlı, şəffaf və sürətli proses təmin etməlidir.

    Nazirin sözlərinə görə, atəşkəsə riayət etməyin ən vacib şərti İsrail Ordusunun Livanın cənubundan çıxarılması və ölkənin suverenliyinin qorunmasıdır. Vadeful vurğulayıb ki, İsrailin şimaldakı təhlükəsizlik maraqlarına baxmayaraq, Təl Əviv Livan dövlətinə və ordusuna cənuba nəzarəti bərpa etmək imkanı verməlidir.

    "Yalnız bu yolla davamlı sülhə nail olmaq olar", - nazir deyib. O, əlavə edib ki, uzunmüddətli perspektivdə Livan və İsrail arasındakı sərhəd məsələsi də danışıqlar yolu ilə həll olunmalıdır.

    Bundan əlavə, Almaniyanın XİN başçısı mandatı 2026-cı ildə başa çatacaq BMT-nin Livandakı Müvəqqəti Qüvvələrinin (UNIFIL) mandat müddətinin uzadılması ideyasını Aİ-də təşviq etmək niyyətini açıqlayıb.

    "Bu bölgədə sabitlik Avropada və Almaniyada təhlükəsizlik, sabitlik üçün vacib şərtdir", - Vadeful vurğulayıb. O, əlavə edib ki, Almaniya hökuməti artıq UNIFIL-in mandatının bitməsindən sonrakı dövrü nəzərdən keçirir.

    Almaniya İsrail "Hizbullah"
    Глава МИД Германии призвал Израиль и "Хезболлах" соблюдать режим прекращения огня

    Son xəbərlər

    21:36

    CNN: Pentaqon Ukraynaya "Tomahawk" raketlərinin tədarükünü təsdiqləyib

    Digər ölkələr
    21:25

    Almaniyanın XİN başçısı İsrail və "Hizbullah"ı atəşkəsə riayət etməyə çağırıb

    Digər ölkələr
    21:14
    Foto

    İSO-nun iş adamları Azərbaycanın biznes imkanları ilə tanış olublar

    Biznes
    21:02

    Azərbaycan Basketbol Liqasında V turun növbəti oyunları keçirilib

    Komanda
    21:01
    Foto

    Ermənistan vətəndaşlarının məhkəmə istintaqı yekunlaşıb

    Hadisə
    21:00

    ABŞ Venesuelaya zərbə endirməyi planlaşdırmır

    Digər ölkələr
    20:47
    Video

    Hikmət Hacıyev: Azərbaycanla ABŞ arasında strateji tərəfdaşlıq münasibətləri nəzərdən keçirilir

    Xarici siyasət
    20:34

    Qəzzada sabitləşdirmə qüvvələrinin yaradılması üzrə nazirlərin görüşünün vaxtı müəyyənləşib

    Digər ölkələr
    20:24

    Qurban Qurbanov: "Hər rəqibə qarşı yaxşı hazırlaşmalıyıq"

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti