    Глава МИД Германии полетит в Колумбию обычным рейсом из-за поломки самолета

    Другие страны
    • 08 ноября, 2025
    • 13:12
    Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль сегодня отправится в Колумбию обычным рейсовым самолетом из-за поломки правительственного авиалайнера.

    Как передает Report, об этом сообщает журнал Der Spiegel.

    Вылет дипломата с делегацией и журналистами был запланирован из Гамбурга после полудня. Однако в правительственном самолете A350 был выявлен технический дефект, так что Вадефуль был вынужден лететь другим способом. Какой компанией он полетит в Латинскую Америку, издание не уточняет.

    Глава МИД ФРГ полетит в Санта-Марту, где состоится саммит Сообщества латиноамериканских и карибских государств (СЕЛАК) - ЕС.

