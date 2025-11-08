Глава МИД Германии полетит в Колумбию обычным рейсом из-за поломки самолета
Другие страны
- 08 ноября, 2025
- 13:12
Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль сегодня отправится в Колумбию обычным рейсовым самолетом из-за поломки правительственного авиалайнера.
Как передает Report, об этом сообщает журнал Der Spiegel.
Вылет дипломата с делегацией и журналистами был запланирован из Гамбурга после полудня. Однако в правительственном самолете A350 был выявлен технический дефект, так что Вадефуль был вынужден лететь другим способом. Какой компанией он полетит в Латинскую Америку, издание не уточняет.
Глава МИД ФРГ полетит в Санта-Марту, где состоится саммит Сообщества латиноамериканских и карибских государств (СЕЛАК) - ЕС.
