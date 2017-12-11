Глава МИД Германии поддержал идею создать Соединенные Штаты Европы

Баку. 11 декабря. REPORT.AZ/ Глава МИД Германии Зигмар Габриэль поддержал идею председателя Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Мартина Шульца о создании Соединенных Штатов Европы к 2025 году.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал ARD.

"Политиков все время критикуют за отсутствие видения (дальнейшего развития). И сейчас у кого-то - Мартина Шульца - появилась идея дальнейшего развития Европы, и тут же все набросились на него", - сказал Габриэль, однопартиец Шульца.

По мнению министра, Европа должна превратиться в защитника интересов европейских граждан по всему миру. И это, отметил он, невозможно, когда каждое государство само по себе.

"Мир меняется. Азия, Латинская Америка, Африка. Только Европа становится меньше. И если мы не встанем рядом, то наши дети лишатся голоса в будущем", - заключил Габриэль.

Ранее сообщалось, что большинство немцев отвергли идею создания Соединенных Штатов Европы.