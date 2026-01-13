Глава МИД Германии не ожидает военных действий США по захвату Гренландии

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что не ожидает военных действий США, направленных на захват Гренландии.

Как передает Report, об этом он заявил журналистам после встречи со своим американским коллегой Марко Рубио в Вашингтоне, сообщает агентство DPA.

"У меня нет никаких оснований полагать, что это будет серьезно рассматриваться", - сказал Вадефуль. По его словам, существует общая заинтересованность в решении и урегулировании вопросов безопасности, возникающих в Арктическом регионе.

Глава МИД ФРГ приветствовал тот факт, что на этой неделе состоятся переговоры представителей правительств Дании и США по вопросу Гренландии. "У меня нет никаких сомнений в том, что это произойдет в дружественной и партнерской манере", - отметил он.

Вадефуль также указал, что европейские страны НАТО находятся в процессе "разработки еще более конкретных планов" по обеспечению безопасности в Арктике, которые затем будут обсуждены с США. "Готовность обсуждать эти вопросы в рамках НАТО, безусловно, присутствует у всех сторон", - подчеркнул министр.

В то же время он отметил, что когда речь идет о вопросах, затрагивающих Гренландию и Данию, "решать должны Гренландия и Дания". "И решать должны люди, живущие в Гренландии", - резюмировал глава МИД Германии.