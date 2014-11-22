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    Глава ​МИД Германии: ядерное соглашение с Ираном уже близко

    Если Иран не упустит эту возможность, то мы сможем найти выход из дипломатического тупика

    Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер перед окончанием переговоров "шестерки" (Россия, США, Британия, Франция, Китай и Германия) с Ираном в Вене заявил, что соглашение сторон с Тегераном по его ядерной программе никогда не было ближе.

    "Если Иран не упустит эту возможность, то мы сможем найти выход из дипломатического тупика", - сказал Штайнмайер, передает Report со ссылкой на BBC.

    При этом глава иранского МИД Джавад Зариф отметил, что, несмотря на полезные дискуссии, ни одного "по-настоящему делового" предложения ему не сделали.

    Переговорщики рассчитывают договориться с Тегераном о прекращении развития иранской ядерной программы или получить от иранских властей гарантии ее мирного характера в обмен на постепенное снятие международных санкций.

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