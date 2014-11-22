Глава ​МИД Германии: ядерное соглашение с Ираном уже близко

Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер перед окончанием переговоров "шестерки" (Россия, США, Британия, Франция, Китай и Германия) с Ираном в Вене заявил, что соглашение сторон с Тегераном по его ядерной программе никогда не было ближе.

"Если Иран не упустит эту возможность, то мы сможем найти выход из дипломатического тупика", - сказал Штайнмайер, передает Report со ссылкой на BBC.

При этом глава иранского МИД Джавад Зариф отметил, что, несмотря на полезные дискуссии, ни одного "по-настоящему делового" предложения ему не сделали.

Переговорщики рассчитывают договориться с Тегераном о прекращении развития иранской ядерной программы или получить от иранских властей гарантии ее мирного характера в обмен на постепенное снятие международных санкций.