Глава МИД ФРГ выступил за реанимацию совета Россия-НАТО

Баку. 2 декабря. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер высказался за возобновление работы совета Россия-НАТО, деятельность которого свернули на фоне обострения отношений между сторонами из-за событий на востоке Украины, передает Report со ссылкой на Би-би-си.

Как сообщают немецкие СМИ, такое заявление Штайнмайер сделал на полях встречи министров иностранных дел стран-членов НАТО, которая проходит в Брюсселе.

По словам главы немецкого внешнеполитического ведомства, недавнее уничтожение Турцией российского военного самолета в очередной раз доказывает необходимость плотного взаимодействия представителей России и НАТО.

По мнению Штайнмайера, обмен информацией должен возобновиться в обязательном порядке вне зависимости от того, каковы сейчас отношения между Россией и НАТО и на уровне каких официальных лиц будут проводиться встречи.

Деятельность совета Россия-НАТО была прекращена в апреле 2014 года. Тогда же между сторонами полностью прекратилось военное сотрудничество. Поводом стали аннексия Россией Крыма и вооруженный конфликт на востоке Украины.

В настоящее время российская авиация проводит военную операцию в Сирии. Одновременно авиаудары по позициям местных исламистов наносят самолеты НАТО. Для предотвращения авиаинцидентов Россия подписала с США специальный меморандум.