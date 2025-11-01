Глава МИД ФРГ объявил о смягчении ограничений на поездки в Израиль

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль выразил надежду на дальнейшую реализацию мирного плана по Ближнему Востоку.

Как передает Report со ссылкой на агентство DPA, он также объявил о смягчении рекомендаций для поездок в Израиль из ФРГ.

Вадефуль отметил, что первым условием для постоянной безопасности и стабильности в секторе Газа является обеспечение прекращения огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС. "В целом, у меня сложилось впечатление, что обе стороны твердо намерены превратить это прекращение огня в долгосрочный процесс и в конечном итоге достичь мира", - сказал министр после встречи со своим израильским коллегой Гидеоном Сааром в Тель-Авиве.

"Легче сказать, что ХАМАС должен быть разоружен, чем на самом деле осуществить это", - подчеркнул он, указав, что "общая воля к этому есть". Глава МИД ФРГ заявил об уверенности в продолжении мирного процесса. "Я также считаю, что мы можем пересмотреть рекомендации для поездок в Израиль", - констатировал министр.

Посредством смягчения ограничений на поездки Вадефуль намерен способствовать расширению обмена между Израилем и Германией. Это, по его словам, особенно важно для молодого поколения. Глава внешнеполитического ведомства Германии выразил обеспокоенность тем, что студенты и школьники в настоящее время сталкиваются со значительными препятствиями для поездок в Израиль.