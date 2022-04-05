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Глава МИД ФРГ: Молдова получит 695 млн евро от участников донорской конференции

Глава МИД ФРГ: Молдова получит 695 млн евро от участников донорской конференции Молдова получит от участников донорской конференции, которая проходит в Берлине, 695 млн евро в качестве кредитной поддержки.
Другие страны
5 апреля 2022 г. 16:17
Глава МИД ФРГ: Молдова получит 695 млн евро от участников донорской конференции

Молдова получит от участников донорской конференции, которая проходит в Берлине, 695 млн евро в качестве кредитной поддержки.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила на пресс-конференции во вторник глава МИД ФРГ Анналена Бербок.

По ее словам, Молдова, столкнувшаяся с потоком беженцев с Украины, нуждается в поддержке по вопросам миграции, энергетики, борьбы с коррупцией, финансовой стабильности.

Соорганизаторами конференции, помимо ФРГ, являются Франция и Румыния, участвуют представители десятков стран.

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Версия на английском языке German FM: Moldova to get 695M euros from donor conference participants

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