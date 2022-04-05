Глава МИД ФРГ: Молдова получит 695 млн евро от участников донорской конференции

Молдова получит от участников донорской конференции, которая проходит в Берлине, 695 млн евро в качестве кредитной поддержки.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила на пресс-конференции во вторник глава МИД ФРГ Анналена Бербок.
По ее словам, Молдова, столкнувшаяся с потоком беженцев с Украины, нуждается в поддержке по вопросам миграции, энергетики, борьбы с коррупцией, финансовой стабильности.
Соорганизаторами конференции, помимо ФРГ, являются Франция и Румыния, участвуют представители десятков стран.