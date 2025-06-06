Глава МИД Франции о конфликте между Трампом и Маском: этим двоим не суждено было поладить

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро прокомментировал публичный конфликт между президентом США Дональдом Трампом и предпринимателем Илоном Маском.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро прокомментировал публичный конфликт между президентом США Дональдом Трампом и предпринимателем Илоном Маском.

Как передаёт Report со ссылкой на Le Figaro, французский министр назвал противостояние "предсказуемым" и заявил, что "политика и общественные интересы несовместимы".

"Я считаю, что это было ожидаемо. Этим двоим не суждено было поладить", - сказал Барро.

Открытый спор между Трампом и Маском вспыхнул накануне, после заявления президнта США о том, что он "победил бы на выборах и без помощи Маска".

В ответ Маск опубликовал в социальной сети X серию постов, в которых отметил, что без его поддержки Трамп проиграл бы выборы, демократы сохранили бы контроль над Палатой представителей, а республиканцы имели бы только 51 место против 49 в Сенате.

Бизнесмен также одобрил идею объявления импичмента Трампу, подверг критике инициированный Белым домом законопроект о сокращении госрасходов, введенные президентом импортные пошлины и предрек американской экономике рецессию во второй половине 2025 года.

Трамп в свою очередь заявил, что Маск перестал эффективно выполнять свои обязанности, когда курировал работу ведомства по повышению эффективности работы американского правительства, и сошел с ума. Глава Белого дома пригрозил расторгнуть государственные контракты с компаниями Маска, в том числе SpaceX, и отменить все субсидии.