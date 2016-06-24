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    Глава МИД Франции расстроен результатами референдума в Великобритании

    Эйро: ЕС должен вернуть доверие людей

    Баку. 24 июня. REPORT.AZ/ Глава МИД Франции Жан-Марк Эйро заявил, что расстроен результатами референдума в Великобритании о членстве в ЕС, сообщает Report со ссылкой на Reuters.

    Глава МИД Франции отметил, что исход референдума "печален для Великобритании".

    "Евросоюз продолжит функционировать, но он должен вернуть доверие людей. Это не терпит промедления", - заявил Эйро.

    Напомним, на прошедшем накануне в Великобритании референдуме 52% проголосовали за выход из Европейского союза.

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