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Глава МИД Финляндии подписал заявку на вступление страны в НАТО

Глава МИД Финляндии подписал заявку на вступление страны в НАТО Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто подписал во вторник заявку на вступление страны в НАТО.
Другие страны
17 мая 2022 г. 19:55
Глава МИД Финляндии подписал заявку на вступление страны в НАТО

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто подписал во вторник заявку на вступление страны в НАТО.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, непосредственно перед этим президент Финляндии Саули Ниинистё по видеосвязи из Стокгольма, где он находится с государственным визитом, официально одобрил принятое парламентом страны решение о вступлении в альянс.

Парламент Финляндии во вторник поддержал предложение о вступлении страны в НАТО, 188 депутатов проголосовали за, восемь выступили против подачи заявки. Шведское правительство поддержало членство в альянсе в понедельник, сегодня министр иностранных дел Швеции Анн Линде подписала заявку в НАТО. Как сообщила премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон, документы будут переданы в Брюссель в среду, 18 мая.

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