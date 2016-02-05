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    Глава МИД Эквадора призвал Лондон и Стокгольм позволить Ассанжу выехать из страны

    Эквадор изучает возможные новые шаги в правовой и дипломатической сфере для освобождения Ассанжа

    Баку. 5 февраля. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Эквадора Рикардо Патиньо потребовал в пятницу от британских и шведских властей позволить основателю организации Wikileaks Джулиану Ассанжу покинуть эквадорское посольство в Лондоне и выехать в эту латиноамериканскую страну, власти которой предоставили ему политическое убежище. 

    Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, это высказывание главы МИД прозвучало после того, как рабочая группа ООН по произвольным задержаниям 5 февраля вынесла заключение, в котором заняла сторону Ассанжа. Она признала его вынужденное пребывание в дипмиссии незаконным задержанием, призвала освободить основателя Wikileaks и выплатить ему компенсацию.

    "В чем еще их надо обвинить, чтобы они начали исправлять свою ошибку", - заявил Патиньо, имея в виду власти Великобритании и Швеции. 

    Глава МИД Эквадора добавил, что Ассанж является жертвой явного политического преследования. Он добавил, что Эквадор изучает возможные новые шаги в правовой и дипломатической сфере для освобождения Ассанжа.

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