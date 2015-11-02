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    Глава МИД Джули Бишоп: Австралия не планирует отправлять спецназ в Сирию

    У Австралии нет планов менять характер своих действий в Сирии

    Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ Австралия не намерена следовать примеру Соединенных Штатов и отправлять подразделения спецназа в Сирию.

    Как передает Report, об этом сообщила в интервью радио и телекомпании ABC министр иностранных дел страны Джули Бишоп.

    "У Австралии нет планов менять характер своих действий в Сирии, которые в основном сводятся к нанесению авиаударов (по позициям боевиков террористической группировки "Исламское государство Ирака и Леванта")", - подчеркнула глава внешнеполитического ведомства.

    В конце прошлой недели президент США Барак Обама санкционировал отправку до 50 бойцов спецподразделений на север Сирии. Ожидается, что они прибудут на север Сирии для оказания помощи местным силам самообороны в течение текущего месяца.

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