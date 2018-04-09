Глава МИД Cеверной Кореи прилетел в Москву

Баку. 9 апреля. REPORT.AZ/ Глава МИД КНДР Ли Ён Хо прибыл в Россию с официальным визитом.

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости.

Как сообщается, министр прилетел в Москву рейсом Туркменских авиалиний из Ашхабада в московский аэропорт Домодедово. У выхода из зала прилета его ждали журналисты, но он решил не отвечать на вопросы.

Напомним, ранее глава МИД Северной Кореи принял участие на министерской встрече Движения неприсоединения, которая проходила в Баку 5-6 апреля.