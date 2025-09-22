Глава МИД Британии заявила о риске прямого столкновения НАТО с Россией

Действия России, истребители которой нарушили воздушное пространство Эстонии, грозят прямым столкновением со странами НАТО.

Как передает Report, с таким утверждением выступила глава МИД Соединенного Королевства Иветт Купер, выступая на заседании СБ ООН.

"Они создают риск ошибки, открывают дверь к прямому вооруженному столкновению между НАТО и Россией", - заявила глава Форин оффиса.

"Если нам понадобится противостоять самолетам, которые действуют в воздушном пространстве НАТО без разрешения, мы пойдем на это", - сказала Купер.

Ранее премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что Таллин запросил консультации членов НАТО в соответствии со статьей 4 Североатлантического договора в связи с совершенным российскими истребителями нарушением воздушных границ страны. До этого власти Эстонии выступили с утверждением, что утром 19 сентября три российских истребителя МиГ-31 вторглись в ее воздушное пространство.