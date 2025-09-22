Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 AIIF 2025
    Глава МИД Британии заявила о риске прямого столкновения НАТО с Россией

    Другие страны
    • 22 сентября, 2025
    • 19:40
    Глава МИД Британии заявила о риске прямого столкновения НАТО с Россией

    Действия России, истребители которой нарушили воздушное пространство Эстонии, грозят прямым столкновением со странами НАТО.

    Как передает Report, с таким утверждением выступила глава МИД Соединенного Королевства Иветт Купер, выступая на заседании СБ ООН.

    "Они создают риск ошибки, открывают дверь к прямому вооруженному столкновению между НАТО и Россией", - заявила глава Форин оффиса.

    "Если нам понадобится противостоять самолетам, которые действуют в воздушном пространстве НАТО без разрешения, мы пойдем на это", - сказала Купер.

    Ранее премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что Таллин запросил консультации членов НАТО в соответствии со статьей 4 Североатлантического договора в связи с совершенным российскими истребителями нарушением воздушных границ страны. До этого власти Эстонии выступили с утверждением, что утром 19 сентября три российских истребителя МиГ-31 вторглись в ее воздушное пространство.

    Эстония МИД Британии НАТО российские истребители

