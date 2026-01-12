Глава МИД Бельгии призвал Тегеран прислушаться к требованиям протестующих

Министерство иностранных дел Бельгии вызвало иранского посла в Брюсселе Сейеда Мохаммада Али Робаджази.

Как передает Report со ссылкой на агентство Belga, глава МИД Бельгии Максим Прево на встрече с дипломатом выразил обеспокоенность ситуацией в исламской республике.

"Текущая ситуация в Иране более чем тревожна. Я вызвал посла Ирана в Бельгии сегодня (в понедельник)", - говорится в заявлении главы ведомства.

Прево призвал власти Тегерана "прислушаться к мирным требованиям протестующих иранцев и воздержаться от любого непропорционального применения силы в их отношении".

"По всей видимости, иранские власти, скорее всего, применяют чрезмерную силу при подавлении протестов", - заявил министр.

На прошлой неделе Бельгия призвала своих граждан покинуть Иран как можно скорее, ссылаясь на риск произвольных задержаний. Глава бельгийского внешнеполитического ведомства снова призвал представителей Брюсселя в Иране к бдительности.

"Наше посольство в Тегеране, в частности, находится в состоянии повышенной готовности и постоянно поддерживает связь с нашими партнерами для мониторинга событий", - добавил он.

Прево также указал, что Бельгия готова обсудить введение дополнительных европейских санкций против Ирана. Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам Кая Каллас в воскресенье также заявила, что может предложить новые рестрикции в отношении Тегерана.