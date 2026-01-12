Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Глава МИД Бельгии призвал Тегеран прислушаться к требованиям протестующих

    • 12 января, 2026
    • 23:54
    Министерство иностранных дел Бельгии вызвало иранского посла в Брюсселе Сейеда Мохаммада Али Робаджази.

    Как передает Report со ссылкой на агентство Belga, глава МИД Бельгии Максим Прево на встрече с дипломатом выразил обеспокоенность ситуацией в исламской республике.

    "Текущая ситуация в Иране более чем тревожна. Я вызвал посла Ирана в Бельгии сегодня (в понедельник)", - говорится в заявлении главы ведомства.

    Прево призвал власти Тегерана "прислушаться к мирным требованиям протестующих иранцев и воздержаться от любого непропорционального применения силы в их отношении".

    "По всей видимости, иранские власти, скорее всего, применяют чрезмерную силу при подавлении протестов", - заявил министр.

    На прошлой неделе Бельгия призвала своих граждан покинуть Иран как можно скорее, ссылаясь на риск произвольных задержаний. Глава бельгийского внешнеполитического ведомства снова призвал представителей Брюсселя в Иране к бдительности.

    "Наше посольство в Тегеране, в частности, находится в состоянии повышенной готовности и постоянно поддерживает связь с нашими партнерами для мониторинга событий", - добавил он.

    Прево также указал, что Бельгия готова обсудить введение дополнительных европейских санкций против Ирана. Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам Кая Каллас в воскресенье также заявила, что может предложить новые рестрикции в отношении Тегерана.

